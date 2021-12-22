Türkiye Sahte içki üretenlere 'Yılbaşı Sürprizi' operasyonu

Sahte içki üretenlere 'Yılbaşı Sürprizi' operasyonu

Türkiye

Sahte içki üretenlere 'Yılbaşı Sürprizi' operasyonu

Antalya'da 'Yılbaşı Sürprizi' adı verilen operasyonda, litrelerce sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilerin damacanada karıştırıldıktan sonra şişelendiği belirlendi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 15:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretimi yapılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Korkuteli, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde gerçekleştirilen, 'Yılbaşı Sürprizi' adı verilen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır, şişelenmiş ve üzerlerine etiket yapıştırılmış litrelerce sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında Konyaaltı ilçesindeki bir villaya da baskın yapıldı.


İçerideki şüphelileri gözaltına alan jandarma, yaklaşık 300 litre de sahte içki ele geçirdi. Alkolün damacanalarda karıştırıldığı ve bir süre bekletildikten sonra şişelere doldurulduğu belirlendi. Villada ayrıca boş şişeler, çok sayıda etiket, içki üretiminde kullanılan malzemeler ve içi sahte içki dolu 2 damacana ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bu arada, Antalya Jandarma Komutanlığı'nın 2021 yılında gerçekleştirdiği sahte içki operasyonlarında, piyasaya sürülmeye hazır 33 bin 700 litre sahte içki ele geçirildiği, 57 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Küçük bir nabız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi!