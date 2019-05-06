Gaziantep'te polis Aydınlar Mahallesi’ndeki bir iş yerinde sahte içki ve silah üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 23 rakı, 28 votka, 10 viski, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, tabancaya ait 4 silah mekanizması, silah namlusu ve silah sürgüsü, 6 şarjör, silah üretiminde kullanılan çok sayıda matkap ucu, pense, 1 av tüfeği ile 1 kumar makinesi ele geçirildi.

İçkiye ve silahlara el koyan ekipler M.K. ile A.D.’yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

DHA