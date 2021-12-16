Sahte içkide acı bilanço! Can kaybı giderek artıyor

Esenyurt'ta bugün sahte içkiden 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi zehirlenerek, öldü. Önceki gün de Özbekistan uyruklu kişinin ölmesiyle ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Esenyurt'ta bugün 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin içtikleri sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Önceki gün de Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov da sahte içkiden ölmüştü.

Esenyurt'ta 3 gün içerisinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

POLİSLERİN DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan polis ekipleri de Esneyurt'taki içki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen yerlere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, 5 tekel bayii, 3 ikamet ve 1 restoranda yapılan aramalarda, 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ve sahte alkol için kullanılan çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirildi.

GAZİANTEP’TE SAHTE İÇKİ 3 CAN ALDI, 7 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde son iki gün içerisinde 10 kişi, zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan 10 kişinin yapılan incelemede sahte içki nedeniyle zehirlendikleri saptandı. Tedaviye alınan kişiler, zehirlenmelerine neden olan içkileri satın aldıkları 2 kişinin ismini verdi. Zehirlenen kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatan polis, içkileri sattığı belirtilen 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Hastanede tedavi gören 10 kişiden durumu ağırlaşan 3'ü bugün yaşamını yitirdi.

BAŞSAVCILIK: 7 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada halen hastanede tedavi gören 7 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

"13-15/12/2021 tarihleri arasında Nizip İlçemizde meydana gelen sahte alkole bağlı zehirlenme olayları kapsamında 10 vatandaşımızın zehirlendiği ,vatandaşlarımızın ilçemiz ve Gaziantep ilindeki hastanelerde tedavi altına alındıkları, 3 vatandaşımızın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, 7 vatandaşımızın ise hayati tehlikelerinin devam ettiği olay kapsamında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, yapılan sorgusu neticesinde tutuklanmıştır."

MERSİN'DE 'SAHTE İÇKİ' İÇEN 3 ARKADAŞTAN 2'Sİ ZEHİRLENDİ, 1'İ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Mersin'in Mut ilçesinde, sahte içki içen 3 arkadaştan 2'si tedaviye alındı, Ali Eser (57) ise bir gün sonra evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan ertesi gün Ali Eser'den haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser'in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser'in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

SİVAS'TA SAHTE İÇKİDEN ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Sivas'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç (42) da hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş (62), 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, hastanede hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici (62) de dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Dün akşam ise alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Güler Kılıç, durumunun ağırlaşması ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi.

2 KİŞİ SERBEST, 3 GÖZALTI DAHA

Sivas'ın Zara ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen 3 kişiden Güler Kılıç'ın cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kılıç'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Zara'ya götürüldü. Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle aynı hastaneye kaldırılan S.P. (54), C.A. (63), M.K. (47), Ö.Y. (45), O.U. (41) ve Y.K.'nin (50) yoğun bakımdaki tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki ölümlerinin ardından peş peşe operasyon düzenledi. Daha önceki baskınlarda gözaltına alınan 2 kişi, serbest bırakılırken, bugünkü operasyonda ise 3 şüpheli yakalandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zara ilçesinde ölümlere neden olan sahte içkiyle ilgili kaçak üretim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.V.D., A.U. ve İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçede kaçak içki üretimine yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

DHA



