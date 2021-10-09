Dünya Sahte içkiden 3 kişi daha öldü! Sayı 29'a yükseldi

Sahte içkiden 3 kişi daha öldü! Sayı 29'a yükseldi

Dünya

Sahte içkiden 3 kişi daha öldü! Sayı 29'a yükseldi

Rusya’nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükseldi.

09 Ekim 2021, Cumartesi 19:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinin doğusunda sahte içkiden zehirlenen 3 kişi daha öldü. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a çıktı. Zehirlenenlerden bazılarının hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Soruşturmanın devam ettiği zehirlenme olayı ile ilgili olarak sahte alkol üretimi ve satış yapmaları nedeniyle gözaltına alınan 9 kişiden 4’ünün tutuklandığı belirtildi. Rus basınında, Orenburg bölgesinin doğusunda dün sahte içkiden zehirlenen kişi sayısının 54’e çıktığı aktarılmıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu konu kapanmamış mıydı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Büyükada İskelesi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... İran'da korkutan deprem