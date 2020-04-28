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Dünya Sahte içkiden ölümler 728'e yükseldi

Sahte içkiden ölümler 728'e yükseldi

Dünya

Sahte içkiden ölümler 728'e yükseldi

Corona virüsün en fazla etkilediği ülkelerden birisi olan İran'da virüse iyi geldiğini düşünerek kullanılan sahte içkiden ölümler 728'e yükseldi.

28 Nisan 2020, Salı 16:00 Son Güncelleme:
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Etemadonline haber sitesinin İran Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkede Kovid-19'un görülmesinden bu yana yaklaşık 2,5 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısının 728'e ulaştığı aktarıldı. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 7 Nisan'da, ülke genelinde sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısını 600 olarak açıklamıştı.

Ülkede yasa dışı şekilde üretilerek dağıtılan alkolün çoğunlukla gerekli standartları karşılamadığını belirten İsmaili, alkol üreten birçok kişinin yakalandığını ve ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etmişti. Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla corona virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 877'ye, vaka sayısı ise 92 bin 584'e ulaştı.

AA


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