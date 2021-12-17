Sahte içkiden zehirlenen 4 kişi yoğun bakımda

Olay, önceki gün meydana geldi. Arkadaş olan B.B., A.B., A.K. ve M.Ç., iddiaya göre birlikte alkol aldı. Bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bulantı ve görme bozuklukları yaşayan 4 arkadaş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

M.Ç., durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Serviste tedavileri süren B.B., A.B. ve A.K. de bugün durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. 4 kişinin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)



