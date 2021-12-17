Türkiye Sahte içkiden zehirlenen 4 kişi yoğun bakımda

Sahte içkiden zehirlenen 4 kişi yoğun bakımda

Türkiye

Sahte içkiden zehirlenen 4 kişi yoğun bakımda

Zonguldak'ta önceki gün sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye gelen 4 kişi, tedavileri sırasında durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

17 Aralık 2021, Cuma 01:51 Son Güncelleme:
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Olay, önceki gün meydana geldi. Arkadaş olan B.B., A.B., A.K. ve M.Ç., iddiaya göre birlikte alkol aldı. Bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bulantı ve görme bozuklukları yaşayan 4 arkadaş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

M.Ç., durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Serviste tedavileri süren B.B., A.B. ve A.K. de bugün durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. 4 kişinin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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