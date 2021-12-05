Sahte indirim tuzağına dikkat! Bakanlık harekete geçti…

Yılbaşı öncesi e-ticaret siteleri indirim kampanyalarına hazırlanırken, Ticaret Bakanlığı online sitelerdeki sahte indirimlere karşı harekete geçti. E-ticaret sitelerini takip için bakanlık müfettişlerinden kurulan özel ekip, "dev, müthiş, efsane" gibi ifadelerle indirim yapıldığı iddia edilen ürünlere yönelik fiyat araştırması yapacak. Ürünün son bir aydaki fiyatını değerlendirmeye alacak ekipler, "önce bindirim, sonra indirim" olarak tabir edilen indirim oyunlarına ceza kesecek.

Aralık ayıyla birlikte e-ticaret şirketleri indirim kampanyalarıyla stoklarını eritme yarışına girerken, Ticaret Bakanlığı da e-ticaretteki gerçek ve sahte indirimleri birbirinden ayırt etmek için harekete geçti. Bu amaçla bakanlık müfettişlerinden oluşturulan özel ekip, "dev, müthiş, şahane, efsane" gibi ifadelerle indirim yapıldığı iddia edilen ürünler üzerinde fiyat araştırması yapacak. Ürünün son bir aydaki fiyatını değerlendirmeye alacak ekipler, "önce bindirim sonra indirim" oyunlarını tespit ettiğinde şikayet beklemeden inceleme başlatarak, ilgili e-ticaret şirketine ceza kesecek. Müfettişler gerçek indirim oranını belirlerken, ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatını esas alacak ve duyurulan indirim oranı ile eski fiyatlar arasındaki oranı ortaya koyacak.

REKLAM YASAĞI

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre; Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla tüketicinin ekonomik çıkarlarının zarar görmemesi, can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için tüm önlemleri alan bakanlık, bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nu da devreye sokacak. Reklam Kurulu da kendisine yapılan indirim şikayetlerini inceleyerek, yaptığı denetimler sonucunda şirketlere reklam yasağı ve idari para cezası uygulayacak.

SİTELERE NEŞTER

Önümüzdeki dönemde, online ticaret sitelerinin diğer satış yöntemleri üzerine de inceleme yapılacak. Sitelerin kendi alanları dışında çok fazla ürün sattıkları alanlar ve komisyon oranları masaya yatırılacak. Bu kapsamda bu konuda bir yasal düzenleme yapılmasının da ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.