Sahte karantina cinayeti

İngiltere’de martta öldürülen Sarah Everard’ın (33) katili polis Wayne Couzens (48), dün görülen duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Londra yakınlarında kaybolan Everard’ın evine dönerken Couzens tarafından nasıl kaçırıldığı ortaya çıktı. Couzens, COVID-19 karantinasını bahane ederek kadına yaklaşmış, polis kimliğini kullanarak onu ‘tutuklamıştı’. Everard’ın katilin aracındaki görüntüsü olay bölgesindeki güzergahtan geçen bir belediye otobüsünün güvenlik kamerasından ele geçirildi.

Katilin arama emri ve kelepçesi ile diğer polis ekipmanını sahte bir gözaltı için kullandığını söyleyen savcı, Everard'ın "kandırılma, kaçırılma, tecavüz, boğma ve yakılmaya" maruz kaldığını ifade etti.

33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Everard, 3 Mart günü saat 21:00 sıralarında Londra'daki Clapham semtindeki bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Everard'ın cesedinin Kent bölgesinde ormanlık alanda ortaya çıkması ve olayla ilgili olarak Londra emniyetinden bir polis memurunun cinayetten tutuklanması infial yaratmıştı.