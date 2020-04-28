Sahte mesajlarla yıllarca eşine ev temizliği yaptırdı

The Mirror’ın aktardığına göre Avustralya’da yaşayan Rebecca adında bir kadın, 3 yıl boyunca eşine ev sahibinin yaklaşan ziyaretleri ile ilgili mesajlar atarak kendisine ev işlerinde yardımcı olmasını sağladı.

Habere göre Rebecca, Avustralyalılardan oluşan bir Facebook grubunda temizlikle ilgili bir ‘life hack’ paylaşımında bulunarak, ucuz bir telefon satın aldığını ve numarasını kendi kullandığı telefonda ‘ev sahibi’ olarak kaydettiğini anlattı.

Yardıma ihtiyaç duyduğunda kendi telefonuna ev sahibinin evi kontrol veya onarım için geleceğini yazan bir mesaj gönderdiğini ifade eden Rebecca, daha sonra mesajı eşine gösterdiğini ve onun her zaman yardım etmeyi kabul ettiğini aktardı.

Böylelikle Rebecca 3 yıl boyunca kocasını, evin önündeki çimleri biçmek, mobilyaları yerlerini değiştirmek ve temizlik dahil ev yükümlülüklerini yerine getirmesini sağladı.

Rebecca, “O çocuklarla çok fazla zaman geçiren iyi bir baba, ancak ev işlerinde bana pek te yardım etmiyor” diye yazdı.

Sosyal ağ kullanıcıları ise kadının ürettiği çözümü dahice bulduklarını ifade etti. Kadın kullanıcılardan biri, yaptığı yorumda, “Bu bir klasik! Ben her şeyi kendim yapacağımı söylüyorum ve yapmaya başladığımda eşim gelip yardım ediyor. Bazen bir şeyleri yapması için babamı çağıracağımı söylüyorum. Bu her zaman çalışıyor” ifadelerini paylaştı.