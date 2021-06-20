Kültür & Sanat Sahte Mona Lisa'ya rekor fiyat

Sahte Mona Lisa'ya rekor fiyat

Kültür & Sanat

Sahte Mona Lisa'ya rekor fiyat

Paris'te Leonardo Da Vinci'ye ait ünlü Mona Lisa tablosunun replikası açık artırmayla satıldı. Eser, 2 milyon 900 bin euroya alıcı buldu.

20 Haziran 2021, Pazar 09:48 Son Güncelleme:
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İtalyan bilim insanı ve sanatçı Leonardo da Vinci tarafından yapılan Mona Lisa tablosunun replikası (sanat eserinin kopyası), Fransa'nın başkenti Paris'te bir müzayede evinin çevrimiçi başlattığı açık artırmayla rekor fiyata alıcı buldu. NTV'de yer alan habere göre, 500 bin euro ile başlayan açık artırmada, tutar bir saat içinde 2 milyon 900 bin euroya çıktı. Bu, dünyada bir Mona Lisa replikasına ödenen en yüksek ücret oldu.

ANTİKA DÜKKANINA SATILDI

17. yüzyılda yapılan replika, ilk olarak 1953 yılında Fransa'daki bir antika dükkanında satıldı. Mona Lisa'yı satın alan kişi, yıllarca elindeki replikanın orijinal olduğunu iddia etti. Ancak tabloyu inceleyen uzmanlar iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

11 Haziran'da satışa sunulan replika tabloya 200 bin ila 300 bin euro değer biçilmişti.


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