Brezilya ve Barcelona efsanesi Ronaldinho, bir yardım etkinliğine katılmak için Paraguay'a gitmiş ve sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle abisi Roberto ile beraber gözaltına alınmıştı.

İddiaları yalanlayan Ronaldinho ve Roberto ise kandırıldıklarını iddia etmişlerdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, "Tutuklanmadılar. Sadece adli soruşturma sürüyor ve bir otelde gözaltında tutuluyorlar" demişti.

İki kardeş, Asuncion şehrinde bir süre tutulduktan sonra soruşturmaları sona erdi ve serbest bırakıldı.

Ronaldinho, yaklaşık 8 saatlik bir sorgunun ardından serbest bırakıldıklarını ve 1 gün nezarethanede kaldıklarını açıkladı. Karakol çıkışında basın ordusu tarafından görüntülenen Ronaldinho, Paraguay'daki işlerini tamamlamak için ülkedeki ziyaretini sürdürecek.

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