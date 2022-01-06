Türkiye Sahte pasaportla geçmeye çalışan kadın 2017'de sınır dışı edilmiş!

Sahte pasaportla geçmeye çalışan kadın 2017'de sınır dışı edilmiş!

Türkiye

Sahte pasaportla geçmeye çalışan kadın 2017'de sınır dışı edilmiş!

İstanbul Havalimanı polisinin dikkati sayesinde sahte pasaportla gelen M.K yakalandı. M.K'nın 2017 yılında sınır dışı edildiği ortaya çıktı. İşte nedeni...

06 Ocak 2022, Perşembe 16:38 Son Güncelleme:
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Antalya'dan Türkiye'ye başkasının ismi adına düzenlenen sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapmak isteyen Özbekistan uyruklu M.K, İstanbul Havalimanı polisinin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelinin 2017 yılında DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği öğrenildi. 

Özbekistan uyruklu M.K isimli kadın yolcu yurt dışına gitmek üzere Antalya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Pasaport kontrol noktasına gelen kadın yolcunun pasaportunu inceleyen polis ekiplerinin şüphesi üzerine detaylı inceleme yaptı.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede yolcunun ibraz ettiği pasaportun kimlik sayfasında değişiklik olduğunu anladı. Bunun üzerine kadın yolcu gerçek pasaportunu ekiplere teslim etti.

Belgeyi inceleyen ekipler pasaportun 7'nci sayfasında bulunan Antalya Havalimanı giriş ve İstanbul Havalimanı çıkış damgasının da sahte olduğunu anladı.


Sahte pasaport ile Türkiye'den çıkış yaparken yakayı ele veren M.K'nın 9 Aralık 2021 tarihinde Antalya Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı anlaşıldı.

Özbek yolcunun 2017 yılında DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Yakalanan kadın Özbek uyruklu şüpheli kadın, sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

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