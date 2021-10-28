İstanbul’da, yabancı uyruklu kişilere yurt dışına çıkabilmeleri için 150 dolar karşılığında sahte PCR sonucu verdikleri iddia edilen 3’ü tutuklu 15 şüphelinin 50 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin kendilerine doktor süsü vererek test yaptırmak isteyen kişilerden numune aldıkları ve sahte test sonuçlarında Sağlık Bakanlığı’nın amblemini kullandıkları belirtildi.









ÇOK SAYIDA TEST KİTİ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilere yurt dışına çıkabilmeleri için 150 dolar karşılığında sahte PCR sonucu verdikleri iddia edilen aralarında örgüt yöneticisi Gürcistan uyruklu fenomen Nugzar Merkuladze'nin de bulunduğu 3'ü tutuklu 15 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede soruşturmanın ihbar sonucu başladığı anlatıldı. Gelen ihbar sonucu sanıklardan Mohamad Baderuldın Tawoz’un evine yapılan baskında çok sayıda test kiti ve tıbbi malzeme ele geçirildiğinin anlatıldığı iddianamede, Tawoz’un ifadesine de yer verildi.

İNTERNET SİTESİ KURUP TEST SONUCU HAZIRLAMIŞLAR

Tawoz verdiği ifadede, Nugzar Merkuladze ile tanıştıktan sonra birlikte Covid-19 testi yaptıklarını, yurtdışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden numune aldıktan sonra test sonuçlarını da otobüs şoförlerine gönderdiklerini söyledi. Sanıklardan Erdinç Filizoğlu'nun internet sitesi yaptığını anlatan Tawoz, bu siteye isim, soy isim, pasaport numarası, doğum tarihi ve sonuç tarihi kısımları doldurulduğunda test sonucu alındığını söyledi.

BEYAZ ÖNLÜK GİYİP NUMUNE ALDILAR

Kurulan internet sitelerinde Sağlık Bakanlığı’nın amblemlerinin kullanıldığı anlatılan iddianamede, şüphelilerin orijinal belge üzerinde değişiklikler yaparak seyahat edecek kişilerin ismini yazıp sattıkları anlatıldı. Sanık Mohamad Baderuldın Tawoz’un kendisini doktor olarak tanıtıp, beyaz önlük giyerek numune aldığı anlatılan iddianamede, mağdurların bilgisayar ortamında düzenlenmiş ve internet üzerinden cep telefonlarına gönderilen suça konu belgeleri kullanarak kontrol noktalarından geçip seyahat ettiklerinin anlatıldı.

50 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede 3’ü tutuklu 15 şüpheli hakkında, “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak ve yardım”, “dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “1219 sayılı Tebabet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet” suçlarından 2 yıldan 50 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi.