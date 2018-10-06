Sahte şampuan imalathanesine baskın

Adana'da polis, bir depoya yaptığı baskında çeşitli markalara ait 14 bin 952 adet sahte şampuan ele geçirdi.

06 Ekim 2018, Cumartesi 09:23 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, Cumartesi 09:55
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Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte şampuan üretildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, kutular içinde piyasaya sürülmeye hazır 14 bin 952 adet sahte şampuanı ele geçirdi. Piyasa değerinin 300 bin lira olduğu öğrenilen şampuanlara el konuldu. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

DHA

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