Sahte 'tabip teğmen' bu kez de dolancıdırıcılık yaptı!

Bir dönem kendisini Kasımpaşa Askeri Hastanesi’nde görevli tabip teğmen olarak tanıttığı iddiasıyla yargılanan Dursunay Durak, bu kez dolandırıcılık soruşturması ile gündemde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasına göre, ülkesinde diş hekimliği okuyan Suriyeli Ayham Kadri Danial, Durak’a “İstanbul’da şirketimiz var. Medikal ürün ithalatı yapıp İstanbul’da satıyoruz. Ancak kendi mesleğimi yapamıyorum. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) denklik almam lazım. Nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilmiyorum” diye danıştı.

6 KİŞİDEN 90 BİN TL ALDI

Durak da “Bu işi hızlı bir şekilde hallederim. Sen bana kimliğini, diplomanı vs. temin et” dedi. Ayham Kadri Danial ile Suriyeli 5 kişi, Durak’a toplam 90 bin TL verdi. Aradan geçen sürede gelişme olmayınca Suriyeliler, suç duyurusunda bulundu.

"MASKE TİCARETİ İÇİN GÖNDERDİLER"

Dursunay Durak ise, “Kimseyi dolandırmadım. Şirketin hesabına gönderdikleri paralar oldu. Ama maske ticareti için gönderdiler. İş güvenliği üzerine bir şirketim var. Filmlerde ve sinemada oynamak için sertifika aldım” dedi.- Hürriyet



