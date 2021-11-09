Türkiye Sahte 'tabip teğmen' bu kez de dolancıdırıcılık yaptı!

Sahte 'tabip teğmen' bu kez de dolancıdırıcılık yaptı!

Türkiye

Sahte 'tabip teğmen' bu kez de dolancıdırıcılık yaptı!

Dursunay Durak isimli kişi kendisini Kasımpaşa Askeri Hastanesi’nde görevli tabip teğmen olarak tanıttığı iddiasıyla yargılanıyordu. Dursunay Durak hakkında bu kez de Suriyeli 6 kişiyi dolandırmaktan dava açıldı.

09 Kasım 2021, Salı 09:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir dönem kendisini Kasımpaşa Askeri Hastanesi’nde görevli tabip teğmen olarak tanıttığı iddiasıyla yargılanan Dursunay Durak, bu kez dolandırıcılık soruşturması ile gündemde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasına göre, ülkesinde diş hekimliği okuyan Suriyeli Ayham Kadri Danial, Durak’a “İstanbul’da şirketimiz var. Medikal ürün ithalatı yapıp İstanbul’da satıyoruz. Ancak kendi mesleğimi yapamıyorum. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) denklik almam lazım. Nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilmiyorum” diye danıştı.

6 KİŞİDEN 90 BİN TL ALDI

Durak da “Bu işi hızlı bir şekilde hallederim. Sen bana kimliğini, diplomanı vs. temin et” dedi. Ayham Kadri Danial ile Suriyeli 5 kişi, Durak’a toplam 90 bin TL verdi. Aradan geçen sürede gelişme olmayınca Suriyeliler, suç duyurusunda bulundu.

"MASKE TİCARETİ İÇİN GÖNDERDİLER"

Dursunay Durak ise, “Kimseyi dolandırmadım. Şirketin hesabına gönderdikleri paralar oldu. Ama maske ticareti için gönderdiler. İş güvenliği üzerine bir şirketim var. Filmlerde ve sinemada oynamak için sertifika aldım” dedi.- Hürriyet

İlgili Haberler
Üniversite, fakülte birinciliği unvanını geri aldı! 'Onurum zedelendi'


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çiğdem Aydın’ı uğurlarken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İhtimaldir
Rauf Tamer
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanlığı atama takvimi belli oldu mu? 40 bin sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak?