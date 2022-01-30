Dünya Sahte tetikçi ile katil avı

Sahte tetikçi ile katil avı

Dünya

Sahte tetikçi ile katil avı

Şaka amaçlı kurulan ‘tetikçi kiralama’ sitesi, gerçek sanıp katil kiralamaya çalışanlar sayesinde 150 kişinin hayatının kurtulmasını sağladı.

30 Ocak 2022, Pazar 09:55 Son Güncelleme:
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ABD’li siber güvenlik uzmanı Bob Innes’in (54) kurduğu ‘Rent-a- Hitman’ (Kiralık Katil Tut) sitesi, amacını aştı. Innes’in üniversite yıllarında isim hakkını aldığı site şaka amaçlıydı. Ancak ummadığı kadar çok ciddiye alan oldu. Bu sayede binlerce başvuru polise bildirildi. Yüzde 10’u için soruşturmalar açıldı. Potansiyel katiller önlendi. Tetikçi tutup öldürülmek istenen en az 150 kişinin hayatı kurtuldu. Innes, kurtarılanlar arasında eziyet gören çocuklar olduğunu da söyledi. Siteye kendisine kötü davranan ailesinden kurtulmak istediğini yazan bazı çocuklar koruma altına alındı.

AYDA 65 BAŞVURU

Innes aldığı ilk ciddi kiralık katil talebini hatırlıyor. İngiliz Helen Kaplan (44), ailesiyle yaşadığı miras kavgasından kurtulmak için ulaşmıştı. Öldürülmesini istediği herkesin adresini vermişti. Innes dehşete kapıldı. Polise bildirerek ailenin korunmasını sağladı. Siteye başvurarak yakayı ele verenler arasında eski kocasından kurtulmak isteyen Wendy Wein (53) ile eski sevgilisi ve onun ailesinin öldürülmesini isteyen Devon Fauber (20) var. Her ikisi de yakalanıp hapse atıldı. Başvuruları bizzat Innes kontrol ediyor. Sadece bu yıl ocak ayında siteyi 13 bin 500 kişi ziyaret etti. 65 kişi başvuru yaptı. Başvuranların yüzde 60’ı kadın, yüzde 20’si de çocuk.


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