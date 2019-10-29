Sahte ürünleri kullanarak sağlığınızla oynatmayın
Acvit Kozmetik Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Çetin, vatandaşı sahte ürünlere karşı uyardı. Kozmetik üretecek firmaların önce Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırması gerektiğinin altını çizen Çetin, “Onay geldikten sonra ürünlerin ÜTS’den (Ürün Takip Sistemi) kaydı yapılır. Bu esnada ürüne ait her türlü bilgi sisteme yüklenir. Bakanlık ‘kaydı alındı’ dedikten sonra ürün kabul edilmiş olur” dedi
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Ürünlerin 3 ay boyunca her gün kontrolden geçtiğini söyleyen İsmail Çetin, “Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ürün piyasaya sürülür. Ama gelin görün ki piyasadaki kozmetik ürünlerinin sadece yüzde 20’si bu aşamalardan geçerek piyasaya sürülüyor. Biz Acvit Kozmetik olarak bütün izinler, raporlar, testlerden geçtikten sonra ürünü halkımızla buluşturuyoruz” diye konuştu.
Sisteme girip bakın
İsmail Çetin, UTS sistemine kutu üzerinde yazan barkodun girilmesi halinde ürünün kime ait olduğunun, sahte olup olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Kozmetik ürünlerinde piyasa kirliliğinin çok olduğunu dile getiren Çetin, “Bioro saç bakım serumunu piyasaya sürdük ardından mavi serum furyası çıktı. Ülkemizde şu anda bu alanda tek Sağlık Bakanlığı bildirimli ürün Bioro saç bakım serumudur” şeklinde konuştu.