Sahte ürünleri kullanarak sağlığınızla oynatmayın

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Ürünlerin 3 ay boyunca her gün kontrolden geçtiğini söyleyen İsmail Çetin, “Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ürün piyasaya sürülür. Ama gelin görün ki piyasadaki kozmetik ürünlerinin sadece yüzde 20’si bu aşamalardan geçerek piyasaya sürülüyor. Biz Acvit Kozmetik olarak bütün izinler, raporlar, testlerden geçtikten sonra ürünü halkımızla buluşturuyoruz” diye konuştu.

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İsmail Çetin, UTS sistemine kutu üzerinde yazan barkodun girilmesi halinde ürünün kime ait olduğunun, sahte olup olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Kozmetik ürünlerinde piyasa kirliliğinin çok olduğunu dile getiren Çetin, “Bioro saç bakım serumunu piyasaya sürdük ardından mavi serum furyası çıktı. Ülkemizde şu anda bu alanda tek Sağlık Bakanlığı bildirimli ürün Bioro saç bakım serumudur” şeklinde konuştu.