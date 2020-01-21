Sahte yaşam koçlarından kötü enerji vurgunu

Hiçbir psikoloji ya da psikiyatri eğitimi olmayan ve kendilerini ‘yaşam koçu’ olarak tanımlayan bazı kişiler insanlara sorunlarından kurtulmayı vadediyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan eğitimli kişileri hedefleyen bu kişiler yüksek ücretler talep ederken kendilerine başvuranların psikolojik durumlarını daha da kötüleştirebiliyor. DHA'nın haberine göre, İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi A.S. (49), katıldığı bir kampta üzerindeki negatif enerjiyi temizleyeceğini söyleyen yaşam koçuna 6 bin dolar ödedi. Ardından yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

“Üzerinde kötü enerjiler var onları temizleyeceğim, sana hayatını geri vereceğim dedi. Hepsi de yalan dolan. Her şeyin yalan olduğunu anladığımda zaten hastanedeydim. 4 gün hastanede tedavi gördüm.”

Kamptaki bir toplu meditasyon sırasında ağlama sesi duyduğunu anlatan A.S. “İçi parçalanarak yapma diye bağırıyordu. Çocukken abisinin tecavüzüne uğradığını öğrendik” dedi.

120 milyar dolarlık pazar

Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Fatih Öncü, “Son yıllarda sağlık ile ilgili olmayan ve insanların sömürülmesine yol açan yaşam koçluğu, nefes terapistliği, bioenerji uzmanlığı gibi işler türedi. Yeterince denetlenemiyorlar maalesef. Bu ABD’de 120 milyar dolarlık pazar haline geldi” dedi.

'Kanlı bir ameliyat gibi'

Türkiye Psikiyatri Derneği Koordinatörü Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sibel Çakır “Sihirli bir değnek ile bütün sorunlarımız ortadan kalksın beklentisi var. Bu kişilerin, ciddi psikiyatrik problemlere dokunup onları ortada bırakması, bir ameliyata başlayıp kanlı bir biçimde bırakması gibi” dedi.

'Müptelası oluyorlar'

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, “İnsanlar birileriyle dertleşmek yerine bioenerji uzmanına ya da yaşam koçuna gidiyor. Türkiye’de müthiş bir endüstri doğdu. İyi eğitimli kişiler, kendisine pozitif enerji verecek birilerini arayıp onların müptelası oluyor” dedi.

Ünlü isimler de oltaya geliyor

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç; programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluşmuştu. Karaağaç, "Sana çıplak bir şekilde dokunmam gerekiyor. Günde üç kez cinsel ilişkiye girerek sana enerji yükleyeceğim" diyen sözde hocanın vaatlerine inandı. Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anladı.

Ecem Karaağaç'ın savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı. Bilirkişi raporunda; İkilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi.

Raporda; İbrahim Halil G.'nin, genç kadının isteğiyle evine geldiği ve cinsel ilişkiye girerek onu hastalık ve belalardan korumayı vadettiği de belirtildi. Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan kişinin 31 yıla kadar hapsi istendi.





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