Dünya Sahtekar fenomen

Sahtekar fenomen

Dünya

Sahtekar fenomen

Güney Kore’nin en çok takip edilen sosyal medya fenomeni Song Ji-a’nın tüm hayatının ‘yalan’ olduğu ortaya çıktı. Televizyon programıyla tanınan Song Ji-a’nın giydiği ve kullandığı tüm lüks ürünler ile diplomasının sahte olduğu belirlendi.

26 Ocak 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Netflix Güney Kore’de yayınlanan çöpçatan programı ‘Single’s Inferno’ bir yıldız doğurmuştu. Programa katılan Song Ji-a (25), özellikle erkek izleyicilerin beğenisini kazanınca ekran süresi artırılmıştı. Program sona erdiğinde Song Ji-a’nın ‘Freezia’ adlı Insagram hesabındaki takipçi sayısı 3.7 milyona çıkmıştı.

Ülkenin en iyi okulu Hanyang Üniversitesi’nden mezun olduğunu söyleyen Song Ji-a, başkent Seul’un en popüler binası Forest Trimage’da oturuyordu. Birçok firmayla anlaşma yapan Song Ji-a, Instagram’dan sürekli reklam paylaşımları yapıyordu.

ZENGİNLİK IMAJI

Sosyal medyadan lüks bir hayat ‘pazarlayan’ Song Ji-a’nın paylaşımlarında giydiği tüm kıyafetler ile kullandığı tüm aksesuarların ‘çakma’ olduğu ortaya çıktı. Üstelik televizyon programında giydiği lüks kıyafetler de sahteydi. Bunun üzerine yapılan incelemede Song Ji-a’nın Hanyang Üniversitesi’nde sadece dans dersi aldığı belirlendi.

Üstelik kaldığı lüks daire de menajerlik firması tarafından kiralanmıştı. İmajının tamamı zenginlik üzerine kurulu olan Song Ji-a bunun üzerine sosyal medyadaki tüm paylaşımlarını silerek bir özür mesajı yayınladı.

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