Gediz ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ramazan Çakır'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve şüphelilerin yakalanması için para vermesi gerektiğini söyledi.

Dolandırıcılara inanan Çakır, Gediz ilçesinden Kütahya'ya gelip banka şubesine 25 bin lira çekmek için gittiği sırada yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi hırsızlık ekipleri, MOBESE kameralarından dolandırıcılarla telefonla irtibat halinde olan Çakır'ın Cumhuriyet Caddesi'nde bulunduğunu tespit etti. Kendilerinin polis olduğunu, telefonla konuştuğu kişinin ise dolandırıcı olduğunu anlatmaya çalışan ekibe inanmayan Çakır, parola sordu.

Durumu fark eden dolandırıcı ise bu sırada telefonu kapattı. Parolaya cevap veremeyen polislere inanmayan Çakır, "Telefondaki polis, 'Parayı almaya gelecek polis arkadaşımıza parola soracaksın.' dedi. Parola da 43. Siz parolayı bilemediniz. Polis değilsiniz." dedi.İkna edilemekte güçlük çekilen Çakır, durumu anlayabilmesi ve ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.