Türkiye Sahur vakti akılalmaz olay! Ramazan davulcusu korkudan ne yapacağını şaşırdı

Sahur vakti akılalmaz olay! Ramazan davulcusu korkudan ne yapacağını şaşırdı

Türkiye

Sahur vakti akılalmaz olay! Ramazan davulcusu korkudan ne yapacağını şaşırdı

Kahramanmaraş'ta sahur vakti akılalmaz bir olay yaşandı. Akli dengesi yerinde olmayan 67 yaşındaki kişi üzerine çarşaf örtüp Ramazan davulcusunu korkuttu. Ramazan davulcusunun korkudan davulu atıp kaçtığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

25 Nisan 2021, Pazar 16:46 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen B.S. (67), üzerine örttüğü beyaz çarşafla ramazan davulcusunun karşısına çıktı. Şoke olan davulcu korkudan elinden davulu atıp kaçarken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.



Üzerine beyaz çarşaf geçiren B.S., gece saatlerinde sokaklarda gezmeye başladı. B.S.'nin 'Hayalet' gibi sokaklarda gezmesi bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde duvarın arkasında saklanan B.S., ramazan davulcusu sokağa girince karşısına çıktı. Bir anda karşısına çıkan görüntüyle şaşkına dönen davulcu, elindeki davulu atarak kaçtı.

Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler üzerine polis de harekete geçti. Kısa sürede B.S.'yi bulup yakalayan ekipler, bu kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirledi. Polisler tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakılan B.S.'nin Mersin'de oturduğu ve Kahramanmaraş'ta bir akrabasının yanına geldiği öğrenildi.

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