Saints Row oyunundan aksiyon dolu yeni bir oynanış videosu geldi

Paylaşılan videoda oyunun açık dünyasından bir araba aksiyon sahnesi izliyoruz. Saints Row, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC (Epic Games Store) için 25 Şubat 2022'de çıkışını yapacak.

Saints Row sistem gereksinimleri ve fiyatı konusunda henüz bir paylaşım yapılmadı. Ancak oyun hakkında ilerleyen zamanlarda çok daha fazla paylaşım yapılması bekleniyor.



