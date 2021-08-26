Bilim & Teknoloji Saints Row: The Third Remastered oyunu ücretsiz oldu

Saints Row: The Third Remastered oyunu ücretsiz oldu

Bilim & Teknoloji

Saints Row: The Third Remastered oyunu ücretsiz oldu

Epic Games Store, Saints Row: The Third Remastered oyununu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Epic Games üyesi olan oyunseverler, Saints Row: The Third Remastered'i ücretsiz olarak hesaplarına ekleyebiliyor ve bilgisayarlarına kurulumunu gerçekleştirerek oyunu oynayabiliyor.

26 Ağustos 2021, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Gamescom 2021 etkinliğinde duyurulan kampanya ile, 250 TL değerindeki Saints Row: The Third Remastered ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Gamescom 2021 etkinliğinde, yeni Saints Row oyunu da resmi olarak duyuruldu. Bu duyurunun ardından Epic Games, Saints Row: The Third Remastered versiyonunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Oyunun Steam’de fiyatı ise 249 TL.

Epic Games tarafından haftalık dağıtılan ücretsiz oyun kampanyasındaki yeni oyun ise bu akşam saat 18:00’da yayınlanacak.

Saints Row: The Third Remastered Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (720p on Low Settings)

İşlemci: AMD FX 6000 ve daha üzeri ya da Intel Core i5-3000 ve daha üzeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon 500 ve daha üzeri ya da NVIDIA GeForce GTX 660 ve daha üzeri

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (1080p on High Settings)

İşlemci: AMD FX 8000 ve daha üzeri ya da Intel Core i5 4000 ve daha üzeri

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 ve daha üzeri ya da NVIDIA GeForce GTX 1000 ve daha üzeri

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

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