Saints Row: The Third Remastered oyunu ücretsiz oldu
Epic Games Store, Saints Row: The Third Remastered oyununu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Epic Games üyesi olan oyunseverler, Saints Row: The Third Remastered'i ücretsiz olarak hesaplarına ekleyebiliyor ve bilgisayarlarına kurulumunu gerçekleştirerek oyunu oynayabiliyor.
26 Ağustos 2021, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gamescom 2021 etkinliğinde duyurulan kampanya ile, 250 TL değerindeki Saints Row: The Third Remastered ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.
Gamescom 2021 etkinliğinde, yeni Saints Row oyunu da resmi olarak duyuruldu. Bu duyurunun ardından Epic Games, Saints Row: The Third Remastered versiyonunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Oyunun Steam’de fiyatı ise 249 TL.
Epic Games tarafından haftalık dağıtılan ücretsiz oyun kampanyasındaki yeni oyun ise bu akşam saat 18:00’da yayınlanacak.
Saints Row: The Third Remastered Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (720p on Low Settings)
İşlemci: AMD FX 6000 ve daha üzeri ya da Intel Core i5-3000 ve daha üzeri
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon 500 ve daha üzeri ya da NVIDIA GeForce GTX 660 ve daha üzeri
DirectX: Sürüm 9.0
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (1080p on High Settings)
İşlemci: AMD FX 8000 ve daha üzeri ya da Intel Core i5 4000 ve daha üzeri
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 ve daha üzeri ya da NVIDIA GeForce GTX 1000 ve daha üzeri
DirectX: Sürüm 9.0
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan