Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi. Karadenizli müzisyen ve kemençe sanatçısı Sait Uçar, bir süredir tedavi gördüğü hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

Sait Uçar’ın menajeri Naz Özcan açıklamada bulunarak "Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" şeklinde konuştu.

SAİT UÇAR KİMDİR, NERELİ?

Sait Uçar 3 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Uçar, ilk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamlamıştır ve Trabzon Ticaret Lisesi'ni bitirmiştir. İstanbul Radyosu'nda başlayan müzik kariyerini Tütmezdi Bacaları isimli albümünü 1980 senesinde çıkararak sürdürmüştür.

Yetenekli sanatçı Sait Uçar, ortaokul sıralarında ilk bestesini yaparken 26 albümünün söz ve müzikleri kendisine aittir. Sait Uçar kendi albümlerinin yanında pek çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle katkı vermiştir.

Uçar, Karadeniz müziğinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmayı başarmıştır.

SAİT UÇAR NEDEN ÖLDÜ, SAİT UÇAR'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Sait Uçar, bir süredir yakalandığı kanser hastalığı ile mücadele etmekteydi. 2021 yılında da son olarak bir ameliyat geçirmişti.