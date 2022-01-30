Gece saatlerinde Edirne'deki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı istikametine gitmekte olan Bulgar Antoni Panayotov Todorov yönetimindeki Bulgaristan plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Gamze Kartal'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.





Çarpmanın şiddetiyle Kartal'ın otomobili de önünde bekleyen otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.

POZİTİF ÇIKTIĞINI KAZA YERİNDE ÖĞRENDİ

Kazanın ardından polisin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü Todorov'un 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan, yaralanan otomobil sürücüsü Gamze Kartal, bugün yaptırdığı Covid- 19 testinin pozitif çıktığını kaza yerinde öğrendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, TIR sürücü Todorov'u gözaltına aldı.