Türkiye Şaka için hazırladığı paylaşım sosyal medyadan yayılınca gerçeği açıkladı

Şaka için hazırladığı paylaşım sosyal medyadan yayılınca gerçeği açıkladı

Türkiye

Şaka için hazırladığı paylaşım sosyal medyadan yayılınca gerçeği açıkladı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında sınavda notlarını kırdığı iddiasıyla şaka amaçlı okulun fizik öğretmeni Osman Bayrak için hazırlanan paylaşım sosyal medyada yayılınca gerçek yapılan inceleme sonucunda ortaya çıktı. Ekran görüntüsünü hazırlayan lise öğrencisi genç, fizik öğretmeni ile ilgili şaka için hazırladığı paylaşım sosyal medyada yayılınca gerçeği açıkladı.

26 Kasım 2021, Cuma 21:58 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Tevfik Serdar Anadolu Lisesinde fizik öğretmeni olan Osman Bayrak’ın açıkladığı sınav sonuçlarında not kırdığını düşünen S.Ç. isimli öğrenci, okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda fizik öğretmeni Osman Bayrak’ın sosyal medya hesabından yapılmış gibi "Bugün CHP’li öğrencilerimin notundan kırdım" yazarak ’#YanındayızErdoğan’, ’#İyikivarsınErdoğan’ etiketlerini kullanarak bir ekran görüntüsü paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve internet haber sitelerine düştü. Paylaşımı yaptığı iddiasıyla suçlanan fizik öğretmeni Osman Bayrak, söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek şikayetçi oldu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı incelemede Bayrak’ın kendi sayfasında böyle bir paylaşım yapmadığı belirlenirken, gerçek görseli hazırlayan öğrencinin suçunu itiraf etmesi ile ortaya çıktı.

Lise öğrencisi S.Ç. görseli şaka amaçlı hazırladığını belirterek konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir özür açıklaması yayınladı. S.Ç. açıklamasında "Okul arkadaşlarımın bulunduğu WhatsApp grubunda ‘şaka amaçlı’ olarak paylaştığım tarafımca hazırlanan tek gösterimlik ekran görüntüsü WhatsApp grubundaki birileri tarafından yayılmıştır. Olayın bu noktaya gelmesinden Osman Bayrak öğretmenimden ve herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

İHA

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