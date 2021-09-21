Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta elektrikli scooter kullanan yeğenini gören amca, yeni aldığı otomobili şaka amaçlı üzerine sürdü. Otomobili scootera çarptı. Yere düşen yeğen, bacağından yaralandı. Yaşananlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Salih Meşe, "Dükkanımda bekliyordum. Aniden bir gürültü koptu. O refleksle dışarı baktım. Yerde yatan birini gördük. Otomobil, scootera çarpmış. Hemen ona yardımcı olmaya çalıştık. Ben araç kaza yaptı diye düşündüm. Yerde yatan arkadaşı sonradan gördüm. Birinci önceliğimizi insan tabi ki. Biz de sonradan öğrendik. Araçla gelen kişi, scooterı kullananın amcasıymış. Çocuk da bilmiyor. Amcası üzerine kırarak şaka yapmak istemiş. Gelenin amcası olduğunu anlamamış. Araçtan inince amcası olduğunu anladı" dedi.

DHA