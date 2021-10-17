Futbol Şakalaşmak istedi kırmızı kart gördü! Luiz Felipe tarihe geçti

Şakalaşmak istedi kırmızı kart gördü! Luiz Felipe tarihe geçti

Futbol

Şakalaşmak istedi kırmızı kart gördü! Luiz Felipe tarihe geçti

Dün oynanan Lazio-Inter maçı ilginç anlara sahne oldu. Dev maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Lazio idi. Maçın son düdüğünün ardından yaşanan ilginç olayda Lazio'dan Luiz Felipe kırmızı kart gördü.

17 Ekim 2021, Pazar 12:23 Son Güncelleme:
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Maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun oyuncusu Luiz Felipe, eski takım arkadaşı ve yakın dostu Correa'nın sırtına atladı. Son dakikaları çok gergin geçen maçta Correa, sırtına atlayanın kim olduğunu göremeyince önce dirsek, sonra yumruk savurdu.

Luiz Felipe geri kaçıp yakın arkadaşına kendini gösterince Correa durumu fark edip sakinleşti ancak iş işten geçti.

Hakem, olayı 'iki yakın arkadaşın şakalaşması' olarak değil, 'rakibe tahrik' olarak değerlendirip kırmızı kartını çıkardı ve Luiz Felipe oyundan atıldı.

Şakalaşmak isterken kırmızı kart gören Felipe gözyaşları içerisinde çevresindekilere ve hakeme durumu anlattı ancak fayda etmedi.


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