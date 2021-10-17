Şakalaşmak istedi kırmızı kart gördü! Luiz Felipe tarihe geçti

Maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun oyuncusu Luiz Felipe, eski takım arkadaşı ve yakın dostu Correa'nın sırtına atladı. Son dakikaları çok gergin geçen maçta Correa, sırtına atlayanın kim olduğunu göremeyince önce dirsek, sonra yumruk savurdu.

Luiz Felipe geri kaçıp yakın arkadaşına kendini gösterince Correa durumu fark edip sakinleşti ancak iş işten geçti.

Hakem, olayı 'iki yakın arkadaşın şakalaşması' olarak değil, 'rakibe tahrik' olarak değerlendirip kırmızı kartını çıkardı ve Luiz Felipe oyundan atıldı.

Şakalaşmak isterken kırmızı kart gören Felipe gözyaşları içerisinde çevresindekilere ve hakeme durumu anlattı ancak fayda etmedi.



