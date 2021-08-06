Sakar Şakir filminde, amcasından kalan mirası almak için İstanbul’a gelen Şakir hem aç gözlü akrabasıyla hem de Gardrop Fuat’la yaşadığı komik mücadele anlatılıyor. Peki, Sakar Şakir filmi ne zaman ve nerede çekildi?

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1977 yılında Sakar Şakir filminin çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde çekildi.





SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şakir, sakarlığıyla çevresindeki herkesi bıktır. Bir gün ölen amcasından miras kaldığını öğrenir ve payına düşenleri almak için İstanbul’a gider. Ancak İstanbul’daki akrabası mirası paylaşmamak için Şakir’den kurtulmayı planlar. Şakir bir yandan açgözlü akrabasıyla diğer yandan da Gardrop Fuat’la kovalamacaya girer.

Film boyunca mirası almak için her şeyi yapan akrabası mallara alamayınca aklını kaybeder. Dükkan sonunda Şakir’e kalmıştır. Ancak Sakar Şakir yine yapacağını yapar ve eli boş şekilde yeniden köyüne döner.

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN OYUNCULARI