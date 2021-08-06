Magazin Sakar Şakir filmi ne zaman ve nerede çekildi? Sakar Şakir filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Sakar Şakir filmi ne zaman ve nerede çekildi? Sakar Şakir filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Sakar Şakir filmi ne zaman ve nerede çekildi? Sakar Şakir filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sakar Şakir filmi, klasik Kemal Sunal filmleri arasında en bilinenleri arasına yer alıyor. Peki, Sakar Şakir filmi ne zaman ve nerede çekildi? Sakar Şakir filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler…

06 Ağustos 2021, Cuma 18:18 Son Güncelleme:
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Sakar Şakir filminde, amcasından kalan mirası almak için İstanbul’a gelen Şakir hem aç gözlü akrabasıyla hem de Gardrop Fuat’la yaşadığı komik mücadele anlatılıyor. Peki, Sakar Şakir filmi ne zaman ve nerede çekildi?

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1977 yılında Sakar Şakir filminin çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde çekildi.


SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şakir, sakarlığıyla çevresindeki herkesi bıktır. Bir gün ölen amcasından miras kaldığını öğrenir ve payına düşenleri almak için İstanbul’a gider. Ancak İstanbul’daki akrabası mirası paylaşmamak için Şakir’den kurtulmayı planlar. Şakir bir yandan açgözlü akrabasıyla diğer yandan da Gardrop Fuat’la kovalamacaya girer.

Film boyunca mirası almak için her şeyi yapan akrabası mallara alamayınca aklını kaybeder. Dükkan sonunda Şakir’e kalmıştır. Ancak Sakar Şakir yine yapacağını yapar ve eli boş şekilde yeniden köyüne döner.

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Sakar Şakir/Hasan Titiz: Kemal Sunal
  • Fatma Şen: Adile Naşit
  • Hacı Şen: Ali Şen
  • Gardrop Fuat: Ünal Gürel
  • Marmara Kazım: Macit Flordun
  • Lüfer: Necdet Yakın
  • Şükrü: Atilla Ergün
  • Sabri: Kamer Sadık
  • Kahveci: Hakkı Kıvanç
  • Sevda: Ayfer Feray
  • Televizyoncu: İhsan Yüce
  • Yusuf: Yusuf Sezer
  • Arap Celal: Celal Yonat
  • Zühtü: Yavuz Şeker
  • Bekçi: İhsan Bilsev
  • Çaycı İbo: Hamit Haskabal
  • Otobüs muavini Mustafa: Cengiz Öktem
  • Tuvalet kuyruğundaki adam: Bahri Ateş
  • Hizmetçi: Nermin Özses
  • Emlakçı: Natuk Baytan
  • Manav: İbrahim Kurt

 

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