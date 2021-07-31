Sakarya Eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
Sakarya Eski Valisi Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
31 Temmuz 2021, Cumartesi 00:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, Bahçeşehir’deki evinde saat 22.00 sıralarında fenalaşarak, yakınları tarafından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Kıymetli meslektaşım Vali Hüseyin Avni Coş İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
BUNLARI DA OKUYUN