Ekonomi Sakarya Gaz Sahası’nda doğal gaz çıkarmak için kuyu testleri başlıyor

Sakarya Gaz Sahası’nda doğal gaz çıkarmak için kuyu testleri başlıyor

Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası’nda doğal gaz çıkarmak için kuyu testleri başlıyor

Son dakika haberine göre, Sakarya Gaz Sahası’nda saha geliştirme ve üretim çalışmaları devam ediyor. Karadeniz'de doğal gazı çıkarmak için kuyu testleri mayısta başlayacak.

21 Nisan 2021, Çarşamba 07:35 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası’nda saha geliştirme ve üretim çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2’nin kuyu testlerini Kanuni sondaj gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2’den başlayacağız. Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz” dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT) toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Dönmez, “Kaynağın yerli, teknolojinin yabancı olduğu bir yerde enerji bağımsızlığından tam anlamıyla bahsedemeyiz. Sürdürülebilir olmasını sağlayacak en önemli koşullarından biri de enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesidir” diye konuştu.

‘KENDİMİZ GELİŞTİRDİK’

Salgın süresince enerji sektörünün kimi zaman küresel kısıtlamalar nedeniyle yurt dışından ekipman ve personel getirtemediğine dikkati çeken Dönmez, bu durumun yerli teknolojinin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Dönmez, benzer bir durumun Doğu Akdeniz’de yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti: “Doğu Akdeniz’de sürdürdüğümüz arama ve sondaj çalışmalarının hukuk dışı argümanlarla önünün kesilmeye çalışılması, dünyada sayılı bir filoya sahip olmamızı sağladı. O gün bizleri köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, sadece bir filoya sahip olmamızı sağlamadı. Aynı zamanda bu gemileri geliştirecek, onlara sınıf atlatacak bir teknolojiyi geliştirmemizi de sağladılar.”


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