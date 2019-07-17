Sakarya için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Sakarya’da etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL (AA)