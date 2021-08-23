Sakarya Meydan Muharebesi, önemi ve sonuçları bakımında Türk tarihinde önemli bir yere sahip ve Sakarya Savaşı’nın her yıl dönümünde o savaşta canlarını hiçe sayan kahraman Türk askeri, minnetle ve rahmetle anılıyor. Sakarya Savaşı aynı zamanda Atatürk’ün “Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz.” sözlerini söylediği savaş olarak da biliniyor. İşte Sakarya Meydan Muharebesi’nin kısaca önemi ve sonuçları…

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921 tarihinde başlamış ve 13 Eylül 1921 tarihinde sona ermiş yani 22 gün 22 gece sürmüştür.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemi, Türk milletinin 1683 yılında Viyana kapılarından başlayarak Anadolu'ya doğru 238 yıllık gerileyişinin son bulması olarak gösterilmektedir.

Bu zafer ile, Türk Ordusu ve Milli Mücadele Hükümeti'ne yurtta ve dünyada gösterilen saygı artmıştır. Kazanılan zaferin ordumuza verdiği moral ve yapılan hazırlıklar sayesinde 26 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi ile Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'de “Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz.” ünlü sözünü bu savaşa atfen söylemiştir. Ayrıca Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı’nın son savunma savaşı olarak bilinir.

SAKARYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI NELER?