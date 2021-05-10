Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:05 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alımı yapacak. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı
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