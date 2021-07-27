Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sakarya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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