Sakarya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 27.07.2021 olarak açıklandı.
27 Temmuz 2021, Salı 17:03 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sakarya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.
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