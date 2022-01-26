Türkiye Sakarya Üniversitesi 80 Sözleşmeli personel alacak

Sakarya Üniversitesi 80 Sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Sakarya Üniversitesi 80 Sözleşmeli personel alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü 80 Sözleşmeli personel alacağını açıkladı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 16:07 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır"açıklaması yapıldı.


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