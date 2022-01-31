Sakarya Üniversitesi sürekli işçi alacak
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alacağını duyurdu.
31 Ocak 2022, Pazartesi 16:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, "İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 31.01.2022 - 04.02.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır" açıklaması yapıldı.
BUNLARI DA OKUYUN