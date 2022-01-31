Türkiye Sakarya Üniversitesi sürekli işçi alacak

Sakarya Üniversitesi sürekli işçi alacak

Türkiye

Sakarya Üniversitesi sürekli işçi alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alacağını duyurdu.

31 Ocak 2022, Pazartesi 16:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, "İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 31.01.2022 - 04.02.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır" açıklaması yapıldı.


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