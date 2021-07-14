Sakarya Uygulamalı Bilimler üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını açıkladı.
14 Temmuz 2021, Çarşamba 17:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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