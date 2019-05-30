Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü "2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır." diye ilan geçti.

Bu ilan sonrası "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?" sorusuna cevap aranmaya başlandı.

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