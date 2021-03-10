Türkiye Sakarya Valiliği duyurdu: 3 bin 1 kişi karantinada

Sakarya Valiliği duyurdu: 3 bin 1 kişi karantinada

Türkiye

Sakarya Valiliği duyurdu: 3 bin 1 kişi karantinada

Sakarya Valiliği koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde toplam 3 bin 1 kişiye karantina uygulandığını açıkladı.

10 Mart 2021, Çarşamba 20:30 Son Güncelleme:
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Kırmızı kategoride yer alan Sakarya'da koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulamaları devam ediyor. Sakarya Valiliği il genelindeki karantinalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Sakarya Valiliği koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde bugün itibariyle 315 müstakil ev, 34 apartman, 3 mahalle, 3 sokak ve 1 sitede, toplamda 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulandığını, salgınla mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceği açıkladı.

DHA

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