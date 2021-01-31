Türkiye Sakarya’da 14 yaşlarındaki 3 çocuğun görüntüleri kahretti

Sakarya’da 14 yaşlarındaki 3 çocuğun görüntüleri kahretti

Türkiye

Sakarya’da 14 yaşlarındaki 3 çocuğun görüntüleri kahretti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir vatandaş, 14 yaşlarındaki 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına saklanarak uyuşturucu kullandığı görüntüleri , ‘Nereye gidiyor bu nesil’ diyerek paylaştı.

31 Ocak 2021, Pazar 14:32 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Sapanca'da yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına saklanarak uyuşturucu madde kullandıklarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O anları kayda alan vatandaş, ‘Nereye gidiyor bu nesil’ diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Uyuşturucu yaşının çocuklara kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, yürekleri sızlatan bu durumu önlemek için çalışma yapılmasını istedi.

Polis, görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların ellerindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandıkları görülüyor.

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