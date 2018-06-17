Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen İ.M, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla tutuklandı.





TCK 151. MADDE ŞÖYLE:

Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

KÖPEKLERİ BESLEYENLER, SAHİPLERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sapanca’da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Başsavcı Dursun, ölen köpek yavrusunun bulunduğu alandaki diğer köpekleri de besleyip, tedavilerini yapan N.E. ve S.Ö.’nün, hayvanın sahipleri olarak değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin tedavi altına alındıktan sonra ölmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin olarak ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılmış ve olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M.’nin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığı belirtilmiştir. Soruşturmaya konu olayda, ölen köpek yavrusunun bulunduğu alandaki diğer köpekleri de besleyip, tedavilerini yapan N.E. ve S.Ö. isimli şahısların, ölen köpek yavrusunun sahipleri oldukları değerlendirilerek, müşteki sıfatıyla ifadelerine başvurulmuş, müştekilerin de ifadelerinde olayı gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilen şüpheliden şikayetçi olduklarını belirtmeleri üzerine 16 Haziran tarihinde gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. isimli şüphelinin Sapanca Savcılığı’na sevk işlemi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasına müteakip, ’Mala Zarar Verme, sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yaramayacak hale getirilmesinden’ dolayı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden tutuklama talebinde bulunulmuş olup, Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli İ.M.’nin sorgusu yapılarak tutuklanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tahkikata devam edilmektedir."

ADALET BAKANI GÜL: ASLA KABUL EDİLEMEZ BİR OLAY

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sapanca’da ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörünün tutuklandığını belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sakarya ve Sapanca başsavcılığımız ve valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdüler ve ilgili operatör tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede tutuklama kararı verdi. Kepçe operatörü tutuklanmıştır" dedi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve ülke gündemine oturan yavru köpek olayı ile ilgili asla kabul edilmeyecek bir olay olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Bu konu asla kabul edilemez bir olay, hayvanlara insan olan herkes koruyup o sevgiyle şefkat ile büyümek kollamak hepimizin görevi. Bu konuda kanundaki suistimalleri daha da önleyecek tüm tedbirleri de aldık. En yakın zamanda çıkan kanunlarla suistimalleri önleyecek para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz vardır. Bunun bir an evvel kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacağız” şeklinde konuştu.

OLAY

Sapanca Hacımercan Mahallesi'nde 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti.

İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe operatörü İ.M. gözaltına alınmıştı.

AA