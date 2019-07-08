Sakarya'da bulunan mayınının 1910-1912 yıllarına ait Rus deniz mayını olduğu ortaya çıktı

Sakarya'da bulunan mayınının 1910-1912 yıllarına ait Rus deniz mayını olduğu ortaya çıktı Sakarya'nın Kocaali ilçesi açıklarında 2 gün önce bulunan ve 1910-1912 yıllarına ait MO8 RUS Tipi Rus deniz mayını olduğu tespit edilen mayın imha edildi