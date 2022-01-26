Türkiye Sakarya'da kahreden olay! 25 bin tavuğun ölmesine neden oldu

Sakarya'da kahreden olay! 25 bin tavuğun ölmesine neden oldu

Türkiye

Sakarya'da kahreden olay! 25 bin tavuğun ölmesine neden oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, tavuk çiftliğinin çatısı çöktü. Çiftlikteki 25 bin tavuk, çökme ve soğuk havaya bağlı olarak öldü.

26 Ocak 2022, Çarşamba 10:41 Son Güncelleme:
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Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi'nde Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, dün üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. 10 bin tavuk çöken çatının altında, geri kalan tavuklar ise soğuk havaya bağlı öldü.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar bölgeye gelerek tavuk çiftliğinin sahibi Fatih Yılmaz'dan durum hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.


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