Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sonrası oluşan sel baskınlarında ilçe merkezi su altında kaldı.

Yağmur sonrası Seyran Deresinin taşmasıyla ilçe sulara gömüldü. Taşan dereden gelen sular araçları sürüklerken, evlere ve ekili tarım arazilerine de zarar verdi. Vatandaşlar ve ekipler, selden kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.