Sakarya'da feci ölüm! Dengesini kaybedince altında kaldı
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki odun deposunda TIR dorsesine yükleme yapan sürücü Mustafa Soyalp (40), yuvarlanan tomruğun üzerine düşmesi sonucu feci şekilde yaşamını yitirdi
Olay, Sakarya Orman İşletme Deposu'nda bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Bursa'dan Sakarya'ya TIR'la tomruk satın almaya gelen Mustafa Soyalp, aracı yükleme alanına yanaştırdı.
DENGESİNİ KAYBETTİ, ALTINDA KALDI
Depo çalışanları ormanlık alandaki tomrukları araca yükledikleri sırada Mustafa Soyalp, odunları istiflemek için dorseye çıktı. Mustafa Soyalp, halatla yerleştirme işlemini yaparken tomruklardan biri dorsenin üzerinden yuvarlandı. Dengesini kaybedip yola düşen Mustafa Soyalp, TIR'dan üzerine düşen tomruğun altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve Hendek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Mustafa Soyalp'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadir KAZIN/HENDEK (Sakarya), (DHA)