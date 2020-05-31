Sakarya'da hortum paniği
Sakarya'da Kaynarca ilçesinde, tarlada hortum oluştu. Hortum, samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
31 Mayıs 2020, Pazar 20:54 Son Güncelleme:
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Kaynarcanın Turnalı köyünde tarlada çalışan Coşkun İskender ve Mehmet Halil, aniden oluşan hortumu görünce şaşkınlık yaşadı. Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada Coşkun İskender, hortumun oluştuğu yere doğru traktörle yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı.
Hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı.
DHA