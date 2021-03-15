Türkiye Sakarya’da iğrenç olay! Engelli kıza cinsel istismardan baba, 2 amca ve sevgili tutuklandı

Sakarya’da iğrenç olay! Engelli kıza cinsel istismardan baba, 2 amca ve sevgili tutuklandı

Türkiye

Sakarya’da iğrenç olay! Engelli kıza cinsel istismardan baba, 2 amca ve sevgili tutuklandı

Son dakika haberine göre; Sakarya'da yaşanan mide bulandırıcı olayda, 16 yaşındaki engelli kıza cinsel istismarda bulundukları öne sürülen baba, 2 amca, sevgili ve istismara göz yuman anne tutuklandı.

15 Mart 2021, Pazartesi 13:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İddiaya göre; Ferizli ilçesinde yaşayan engelli Y.Y. isimli kız çocuğuna babası H.Y. (42) ve amcaları A.Y. ile H.Y. cinsel istismarda bulundu. Durumdan haberi olan anne F.Y. ise olayın duyulmaması için cinsel istismara göz yumdu. Ardından genç kızın sevgilisi olduğu iddia edilen U.K. de Y.Y.’ye, çektiği müstehcen fotoğraflarla tehdit ederek istismarda bulundu. Yaşanan olayın ilçede kulaktan kulağa yayılmaya başlamasının ardından bir vatandaş polise isimsiz ihbarda bulundu.

KIZ ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI

İhbar üzerine Ferizli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Anne F.Y., baba H.Y., amcaları A.Y. ve H.Y. ile sevgilisi olduğu iddia edilen U.K. gözaltına alındı. Y.Y. ise koruma altına alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

ANNESİ CİNSEL İSTİSMARA GÖZ YUMDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba H.Y ve iki amca cinsel istismar, U.K., şantaj ve cinsel istismar, anne F.Y. ise zihinsel engelli kızına yapılan cinsel istismara göz yumduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İlgili Haberler
Müge Anlı duyurdu! Eniştesi Abdurrahman'a cinsel istismarda bulunmuştu, flaş gelişme!



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hibrit araçlara yoğun ilgi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ayvalık'taki vahşetin ardından o 'anne' tutuklandı!