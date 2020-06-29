Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan cami cemaati, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı. Eylem ülke genelinde büyük ses getirince Diyanet İşleri Başkanı devreye girdi ve olayın çözülmesini istedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle camisinin imamıyla tartıştı. Mahalleli, durumu İlçe Müftülüğü'ne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi. Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.

"Küstük"

Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamımıza küstük. Bu sebepten dolayı imamımızla ilgili gerekli müracaatları Müftülük ve diğer makamlara yaptık. Bu akşamdan itibaren karar alıp kıraathane önünde toplanıp, burada namaz kılacağız. İmam değişene kadar burada namaz kılmayı düşünüyoruz" demişti.

Selvi yazdı: Ali Erbaş devreye girdi

Bölgedeki vatandaşların da imamdan memnun olmadığının öğrenilmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş devreye girdi. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin yazısına göre Ali Erbaş konuyla hemen ilgilenmiş.

Selvi'nin yazısından ilgili kısım şu şekilde:

"Bu eylem Türkiye çapında ses getirdi. Bu olay üzerine Diyanet'le konuştum. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş konuyla hemen ilgilenmiş. Bir inceleme başlatmış ve sorunun çözülmesi için talimat vermiş. Zaten yedi ay önce de imamla cemaat arasındaki sorun Sakarya Müftülüğü'ne intikal etmiş. O zaman da bir inceleme yapılmış. İmamla tüm mahallenin değil, cemaatin bir bölümü arasında bir sorun olduğu tespit edilmiş. Ama bu kez farklı. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sorunun çözümü yönünde talimat vermiş.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın duyarlılığının altını çizerken, ben Müezzinler Mahallesi’ndeki cami cemaatinin tüm Türkiye’ye seslerini duyurdukları eyleme dikkat çekmek istiyorum. Tanıtım yapmak için büyük paralar dökenler, bir değil birkaç PR firmasıyla çalışanlar, kes-yapıştır tanıtım filmleri çekenler dikkat çekici bir eylem yapmanın ne olduğunu bu örnekle görmüşlerdir herhalde. 'Ne yapsın? Sesini duyurmak isteyen herkes kahvehane önünde cemaatle namaz mı kılsın?' diyebilirsiniz.

Burada özgün olmak var. Burada samimiyet var. Burada doğallık var. Sahicilik var. Hem imama kızıp eylem yapıyor hem de namazı terk etmiyorlar. Çünkü ne yapmak istediklerini iyi biliyorlar. Bence PR firmaları Müezzinler’e yollarını düşürüp kahvehane sohbetinden çıkan bu eylemin sırrını çözsünler."