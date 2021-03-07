Sakarya'da koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
Son dakika haberine göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde koronavirüs çıkması nedeniyle 2 okulda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi.
07 Mart 2021, Pazar 12:45 Son Güncelleme:
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Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor.
Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu’nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi.
Okullarda eğitime online devam edilecek.
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