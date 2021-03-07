Türkiye Sakarya'da koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Sakarya'da koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Türkiye

Sakarya'da koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika haberine göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde koronavirüs çıkması nedeniyle 2 okulda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi.

07 Mart 2021, Pazar 12:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor.

Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu’nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi.

Okullarda eğitime online devam edilecek. 

İlgili Haberler
Normalleşme beklerken şoke eden üçüncü dalga açıklaması geldi



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Lütfen indirmeyin!
Şirin Sever
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Benzer kazaları nasıl önleyebiliriz?
Hakan Çelik
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB duyurdu! Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama